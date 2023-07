Unimed Poços realiza segundo Curso para Gestantes de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas realizou entre 03 e 06 de junho, o segundo Curso para Gestantes do ano de 2023. Realizado trimestralmente, os encontros foram ministrados pela equipe multidisciplinar da cooperativa de saúde, composta por psicóloga, nutricionista, pediatra, obstetra, fisioterapeutas e enfermeira obstetra.

O curso é oferecido gratuitamente, com o objetivo discutir aspectos físicos e emocionais da gravidez em abordagens teóricas e práticas com o propósito de orientar a futura mamãe para lidar com a gestação, o parto e as mudanças que ocorrerão em sua vida após o nascimento do bebê.

Mais de 100 pessoas, entre gestantes e acompanhantes, participaram da capacitação realizada no auditório da Unimed Poços.

VIVER BEM

Dentre os serviços oferecidos pela Unimed Poços estão os programas do Viver Bem, que tem como objetivo principal promover melhor qualidade de vida, através de educação em saúde, prevenção ou complicações de doenças já estabelecidas. As atividades oferecidas aos beneficiários são: Atenção à Saúde da Gestante e Puérpera, Idoso Bem Cuidado, Oficina da Memória, Acompanhamento do Paciente Diabético e Hipertenso, Ambulatório de Prevenção do Pré-Diabético, Grupo de Reeducação Alimentar, Grupo Antitabagismo, Serviço de Assistência Domiciliar e Atividades Físicas.