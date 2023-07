Unimed Poços recebe selo “Mãos que falam e ultrapassam fronteiras – Empatia”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas do projeto “Mãos que falam e ultrapassam fronteiras – Empatia”, desenvolvido em comemoração aos 60 anos do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Dr. Tarso de Coimbra. Ao final dos quatro encontros de capacitação, a cooperativa de saúde recebeu um selo de identificação de atitude acolhedora.

Sob a coordenação de Fabiana Solia e Angela Caruso, com o apoio da equipe docente da Tarso de Coimbra, as atividades foram realizadas in loco, com duração aproximada de 1h30 em cada módulo. Todos os colaboradores da Unimed Poços foram convidados a participar, com foco nos setores de atendimento ao público, cujo objetivo é auxiliar na recepção do surdo e na comunicação básica com ele, desenvolvendo uma atitude proativa de acolhimento.

“Mãos que falam e ultrapassam fronteiras – Empatia”

O projeto é um programa de acessibilidade atitudinal que visa ultrapassar as fronteiras de comunicação que separam surdos e ouvintes e impedem uma sociedade verdadeiramente inclusiva. O projeto foi desenvolvido a partir das demandas trazidas pelos alunos quanto às dificuldades encontradas durante o atendimento, sobretudo no comércio da cidade. Apresentado inicialmente a um grupo de empresários locais, o programa já é uma realidade.

Tarso de Coimbra

A escola iniciou suas atividades em setembro de 1959, como associação, pelas mãos de Maria do Rosário Mourão Davis, Nini Mourão, presidente da Fundação Gota de Leite, com a colaboração do Monsenhor Trajano Barroco. Nini Mourão convidou Paulo Petrolati, que havia estudado em regime de internato no Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), no Rio de Janeiro, e retornado a Poços de Caldas, para que ensinasse a língua de sinais para 7 crianças surdas. A escola funcionava na própria Fungotac, mudou-se para a Rua São Paulo e, em 1987, foi incorporada à Rede Municipal de Ensino. Em 2001, conquistou a sede própria na Rua Mario Xandó de Oliveira, 2 , no bairro São Geraldo, em uma construção conjunta entre a Alcoa e a Prefeitura.

Em 2011, a escola foi transformada em Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Dr. Tarso de Coimbra, em consonância com a legislação e política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Hoje, a escola conta com mais de 40 estudantes surdos e com deficiência auditiva, oferecendo atendimento educacional especializado, de forma não substitutiva à escolarização, no contraturno escolar.