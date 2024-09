Universidade Aberta: inscrições para o curso de extensão começam nesta segunda-feira (1)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Voltado a pessoas com 50 anos ou mais, um dos objetivos é ampliar a participação da Universidade em ações que propiciem o reforço da cidadania e da inserção social

As inscrições para o curso de extensão para a maioridade oferecido pela Universidade Aberta da PUC Minas Poços de Caldas, têm início nesta segunda-feira (1) e seguem até o dia 12 de setembro. A iniciativa proporciona ao participante a oportunidade de formação em várias áreas do conhecimento como saúde, gestão, direito, engenharias, comunicação, arquitetura e veterinária, em um único curso. No total, são 50 vagas disponíveis.

O público alvo dos cursos são pessoas com idade igual ou superior a 50 anos que não tenham participado das edições anteriores do Universidade Aberta. A iniciativa pretende promover ações que sejam educativas além de integrar indivíduos na idade adulta da comunidade com a Universidade. É uma forma de inserção social e acadêmica que colabora para o bem estar e a possibilidade de atualização do conhecimento contínuo.

Além do mais, a proposta busca promover e estimular ações educacionais e integradoras que permitam a exploração de capacidades e habilidades dos indivíduos na fase adulta. O fenômeno do Envelhecimento da população trouxe inúmeras possibilidades e desafios: o aumento da expectativa de vida implica em um aumento da qualidade de vida dos indivíduos que envelhecem. A importância da educação para todos é um direito de todos e importante ferramenta para o respeito e a garantia de direitos fundamentais.

O curso vai começar no dia 16 de setembro e tem término previsto em 27 de novembro, com uma carga de 51 horas. As aulas vão acontecer às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, no Prédio 1, segundo andar, Sala 230, da PUC Minas, em Poços de Caldas.

A inscrição é feita somente pelo telefone: (35) 3729-9246, da 9h às 16h. Qualquer dúvida também pode ser tirada por meio deste número.