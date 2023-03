Vacinação contra Meningite está disponível a partir de hoje

A partir desta terça-feira (28), a vacina contra meningite estará disponível para todas as pessoas a partir de 16 anos de idade.

Até o momento, já foram aplicadas 9.074 doses no município.

A meningite é uma doença que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. A vacinação é a principal forma de prevenção da doença meningocócica. As vacinas são seguras e eficazes e estão disponibilizadas nas Unidades de Saúde. Procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência e leve o cartão de vacinação

Para receber o imunizante é necessário levar CPF, carteira de vacinação.

Locais de vacinação – 08h às 16h30

1.UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

2. São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

3.UBS Jd. Country Club – Rua José Medonça, nº131 (Jd. Country Club)

4. Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

5. Santa Augusta – Rua Nicolina Bernardes, Nº 230 (Santa Augusta)

6. Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

7. Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

8. Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

9. São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/n (Centenário)

10. Cascatinha – Av. Santo Antônio, N° 2445 (Cascatinha)

11. Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

12. Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

13. Dom Bosco I – Rua Francisco Cantos Davo s/n (Jd. Formosa)

14. Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

15. Jd. São Paulo – Rua Jaguari, Nº 15 (Jd. São Paulo)

16. Regional Leste – Rua Cecilia Fisichela, s/n (Estância São José)

17. Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel Imesi, s/n (Pq. Pinheiros)

18. Caio Junqueira – Rua Mangueira, Nº 262 (Caio Junqueira)

19. Itamaraty – Avenida Maria Rita Lopes Pontes, Nº 380 (Itamaraty III)

