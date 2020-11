Vacinação contra poliomielite segue até essa sexta, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quem tem em casa, crianças menores de cinco anos de idade e que ainda não participaram da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, têm mais esta semana para procurar uma das 20 salas de vacina, para a imunização. A Campanha terminou na sexta, 20, mas como o sistema de digitação dos dados será encerrado no dia 30 e seguindo recomendação da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, a ação segue até a próxima sexta, 27, com o intuito de aumentar a cobertura vacinal do público atendido. O grupo alvo da vacinação indiscriminada são as crianças menores de 5 anos de idade. A estimativa de público em Poços é de 7.336 crianças e a meta é imunizar com a gotinha, 95% deste público. Até o início desta semana foram aplicadas em Poços, 5.070 doses, o equivalente a 69,11%. Atualmente, no cenário global da poliomielite, existem dois países endêmicos (Paquistão e Afeganistão). Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 01 de janeiro a 19 de agosto de 2020, apresentam 102 casos registrados, sendo 37 no Afeganistão e 65 no Paquistão. O Brasil não detecta casos desde 1990 e em 1994 recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a Certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território, juntamente com os demais países das Américas.

Pontos de Vacinação

Nos bairros, a vacinação vai das 8h às 16h30. Na Policlínica Central, o atendimento é das 8h às 18h. Na Regional Leste e na Regional Sul, o expediente vai até às 19 horas. É importante manter os cuidados necessários para prevenção da proliferação da Covid-19. É recomendável que idosos não levem as crianças e jovens para imunização, porque fazem parte do grupo de risco do Coronavírus. A orientação é a de que apenas um acompanhante vá com a criança à sala de vacinação, como forma de evitar aglomerações. Uso de máscara por todos continua obrigatório.