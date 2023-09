Vai Beer começa nesta sexta com muita música e cerveja

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Vai Beer, evento realizado pela Apae com apoio da Prefeitura de Pocos de Caldas, começa nesta sexta (15) e segue até domingo (17). A programação inclui nove bandas, com quatro shows marcados para o sábado (16).

Além da música ao vivo, o tradicional evento reúne diversas festividades, uma estrutura ampla com foodtrucks e cervejarias artesanais, tudo em prol de uma das entidade mais importantes de Poços. O evento acontece em frente à Apae, na Praça Paulo Afonso Junqueira, bairro Vila Cruz.

Bandas

Uma das atrações da programação musical é a banda poços-caldense Back to Skool, que toca no sábado (16). A Back to Skool por Diego Módena (vocal), Leonardo Godde e Ulisses Bertozzi (guitarras), Marcelo Godde (baixo) e William Blenner Valverde (bateria). Inspirados em um dos maiores games da época – Tony Hawk Pro Skater, o grupo promete levar muita energia e nostalgia ao público revisitando os principais temas da trilha do jogo, clássicos da MTV e sons que marcaram a adolescência do início dos anos 2000. Tem ainda o pop/rock da Viva La Vida no domingo (17) e várias outras bandas descoladas. Nesta sexta, animação começa com a Gramophone Duo Acoustic.

Programação

Sexta

20h – Gramophone Duo Acoustic

21h30 – Zaion

Sábado

17h – Back to Skool

18h30 – Dr. Nelson

20h – Rádio Glasbo

21h30 – After That

Domingo

15h30 – Hostyul Rock Band

17h – Viva la Vida!

18h30 – Miaral