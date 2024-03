Veículo furtado é recuperado em Poços de Caldas

Durante a madrugada deste domingo, 24, em operação de patrulhamento na área central de Poços de Caldas, a Polícia Militar obteve êxito ao recuperar um veículo que havia sido furtado. A motocicleta Honda/CG Titan 150 KS, de cor azul e placa de Poços de Caldas, foi encontrada estacionada na Rua Correia Neto.

Após uma investigação rápida, foi confirmado que o veículo em questão era produto de um furto ocorrido no dia anterior, na Rua Assis Figueiredo. No entanto, não foram identificados suspeitos no local durante a descoberta.

Diante da situação, a equipe policial agiu prontamente, removendo o veículo através de um guincho até o pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG).

ALCO – 29° BPM

