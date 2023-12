Veículo furtado é recuperado pela Polícia Militar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta terça-feira, 19, a Polícia Militar recuperou um veículo Hyundai HB20, cor prata, com placa de Poços de Caldas l/MG, que havia sido alvo de furto. O incidente ocorreu no bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas.

O resgate do automóvel teve início após o alerta via rede de rádio sobre o furto do veículo na Rua Cerro Azul, no bairro Jardim dos Estados. As equipes policiais do turno agiram de forma rápida, implementando um cerco bloqueio nas imediações do bairro Santa Rosália.

A operação foi finalizada, com a localização do veículo e a apreensão em flagrante de um menor infrator de 17 anos, que se encontrava no interior do carro. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram o jovem portando um dichavador contendo uma quantidade considerável de maconha.

O veículo, agora recuperado, foi removido por um guincho ao pátio credenciado pelo Detran/MG. Já o menor infrator foi encaminhado às autoridades da Polícia Judiciária, acompanhado do material apreendido, para os procedimentos legais subsequentes.

ALCO 29° BPM