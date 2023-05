Vice-Prefeito e Secretário de Meio Ambiente visitam capital mineira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O vice-prefeito Júlio César de Freitas e o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinicius Ferreira de Moraes estiveram em Belo Horizonte, com objetivo principal em conseguir novas conquistas para Poços de Caldas, várias reuniões foram realizadas em diversas frentes no âmbito estadual.

Na oportunidade vistaram a secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável onde foi discutida ações para otimizar o processo de regularização ambiental visando promover melhorias na padronização de procedimentos, na segurança jurídica e técnica e na transparência dos processos.

Dessa forma, a iniciativa visa contribuir para a eficiência da análise dos processos administrativos, com consequente ganho na qualidade ambiental aliada à celeridade, além, de editais e parceria da prefeitura de Poços com o Estado, licenciamento ambiental do município, causa animal, legislação municipal sobre a fauna e a realização do Seminário de Meio Ambiente de Poços de Caldas que acontece de 05 a 07 de junho com parceria do Instituo Federal.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinicius a visita foi muito positiva uma vez que está sendo regularizada toda a questão ambiental, formulando e implementando políticas de preservação e proteção do meio ambiente do município, definindo e implementando programas e projetos de desenvolvimento da cidade, abrangendo todas as áreas.

Ainda na capital mineira o vice-prefeito visitou a unidade da UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais, que tem o objetivo de promover o ensino, a pesquisa e a extensão de modo a contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a integração dos setores da sociedade e das regiões do estado, criada em 1989.

O vice-prefeito foi recebido pela reitora, Lavínia Rosa Rodrigues, vice reitor, Thiago Torres Costa Perreira e pelo diretor Mário Ruella Filho e a coordenadora do curso de Pedagogia, Adriana Gavião Bastos Oliveira.

Para o vice-prefeito, Júlio César de Freitas Poços de Caldas busca mais um fortalecimento de colaboração com o Estado. ” A Prefeitura está sempre disposta a realizar parcerias, em busca de mais oportunidades e desenvolvimento ainda mais com a educação pública de qualidade para nossos jovens, levando ao mercado de trabalho profissionais capacitados, sabemos da importância da UEMG no estado e buscamos novas parcerias elevando o nível do desenvolvimento da cidade e das pessoas, conseguindo preparar os estudantes para que ele possa sair preparado para o mercado de trabalho levando o conhecimento que adquiriu para a vida.”