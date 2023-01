“Viola e Acordeon” é atração na ExpoArte deste sábado (21)

Alice Dionisio

Os músicos Anderson Martins e Milton Leite seguem com a circulação de shows gratuitos em diferentes espaços de Poços de Caldas, e neste sábado (21) se apresentam na feira de artesanato ExpoArte Rua, próxima à Fonte do Leãozinho, no centro da cidade, a partir das 10h30.

A ideia tem sido levar para diferentes públicos a tradição da cultura popular, evidenciando a autenticidade e sonoridade única dos instrumentos viola e acordeom. Assim, o show passeia por diferentes estilos para evidenciar a diversidade cultural brasileira, trazendo um repertório com músicas regionais referente ao estilo raiz mesclados com outros gêneros modernos, como samba, pop rock e MPB, além de canções autorais.

O projeto cultural é viabilizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas e incentivo do hotel Ibis Poços de Caldas. A produção é da Carvalho Agência Cultural.

Para conhecer mais sobre o trabalho acompanhe as redes sociais @andersonmartinscantor e @miltongleite.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.