Vítimas do atentado em escola de Poços apresentam melhora clínica

A Santa Casa de Poços de Caldas divulgou um novo boletim médico, atualizando sobre o estado de saúde dos adolescentes vítimas do ataque ocorrido na terça-feira, 10.

De acordo com nota oficial enviada pelo hospital, os pacientes G. H. C. e L. C. Z, ambos de 13 anos, continuam internados na UTI, ainda em estado grave, porém, seguindo em melhora clínica, respondendo às terapêuticas instituídas, lúcidos, orientados e se alimentando.

Fonte: Diretoria Técnica do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas

