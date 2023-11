Vôlei feminino sub-15 vence campeonato da Lidarp

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de vôlei feminino sub-15 da Secretaria Municipal de Esportes foi a campeã do torneio da Lidarp (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo). A final aconteceu no último sábado (11), no Ginásio Dr. Ronaldo Junqueira, contra a Caldense, com placar de 2 a 0.

A partida não fácil, com parciais de 25 a 23 e 25 a 22.

O time poços-caldense, coordenado pelo técnico Renato de Souza , fez uma grande campanha. Anteriormente, as meninas tinham se classificado em segundo lugar para a semifinal contra Machado e venceram o time da cidade vizinha por 2 sets a zero.