Xadrez tem campeões na Olimpíada dos Trabalhadores

Alice Dionisio

Aconteceu na noite da última terça-feira (23) a final do xadrez da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores. As partidas foram realizadas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

No feminino, quem ganhou foi a OAB. Em segundo ficou a Curimbaba e, em terceiro, o DME. Já no masculino, o campeão foi o IF Sul de Minas, com a OAB em segundo e a Caldense na terceira colocação.

Os jogos da Olimtra prosseguem até o dia 30. Há provas em vários locais da cidade, somando 47 modalidades. Ao todo, mais de 4 mil atletas de 39 empresas estão participando este ano.