Fumacê vai circular por quatro bairros nesta semana

O fumacê vai passar por quatro bairros de Poços de Caldas até a próxima sexta-feira (17). O cronograma de aplicação do inseticida segue os critérios epidemiológicos de cada região e as notificações de dengue no município e respeita uma periodicidade para a passagem no mesmo local.

A aplicação do inseticida é indicada para combater o mosquito já na fase adulta, ou seja, no período em que a fêmea do Aedes Aegypti transmite a doença. O inseticida utilizado no UBV é o mesmo dos populares “carros de fumacê”, a diferença está na estratégia de aplicação adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas. Ao invés de utilizar veículos para a dispersão do produto, os agentes são equipados com bombas costais motorizadas e aplicam o inseticida de forma direcionada em pontos específicos das moradias, como garagens e quintais.

Confira os locais:

14/05 – Nossa Senhora Aparecida

15/05 – Vila Cruz

16/05 – Vila Nova

17/05 – Vila Nova

A atividade ocorrerá a partir das 8h no entorno das ruas apresentadas nas imagens.

Orientações:

Durante a passagem da Vigilância Ambiental é orientado que os moradores abram suas casas para que os agentes possam entrar e aplicar o produto. Deixe as janelas abertas, guarde animais domésticos em cômodos fechados, cubra alimentos e não transite pelo quintal pelo intervalo de 40 minutos para que o inseticida possa surtir efeito.

Além disso, é preciso tomar alguns cuidados, tais como: proteger crianças e idosos propensos a asma e alergia, cobrir aquários, gaiolas e bebedouros para evitar o contato.

Vale ressaltar que, em caso de chuva, a dispersão do inseticida poderá ser suspensa, já que sua aplicação poderá ficar comprometida.