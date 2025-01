José Carlos Vieira é nomeado novo Secretário de Planejamento de Poços de Caldas

O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney, anunciou na manhã desta terça-feira, 21, a nomeação de José Carlos Vieira para o cargo de Secretário de Planejamento do município.

Vieira, de 66 anos, possui uma sólida formação acadêmica, com graduação em Matemática/Física e Engenharia Civil pela AMEPC Poços de Caldas/MG, além de um MBA em Gerenciamento e Administração de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória profissional é marcada por experiências em diferentes setores. Iniciou sua carreira como metalúrgico na Jota Ind. Mecânica SA, passando a projetista na Termocanada SA e líder de projetos na Nuclebras. Também atuou como professor na Escola Técnica Don Bosco e na Faculdade de Engenharia AME/PUC.

Em 1980, ingressou na Alcoa Alumínio, onde ocupou posições de destaque, como Superintendente de Laminação, Gerente de Engenharia e Gerente Geral de Operações da Mina de Bauxita em Juruti/PA. Além disso, coordenou pesquisas e representou a empresa em comissões técnicas.

Após deixar a Alcoa em 2012, Vieira assumiu a Diretoria de Manufatura da Graham Packaging, onde implementou a modernização de operações em empresas de renome, como Danone, Bayer e Shell. Em 2018, foi convidado para presidir a DME Participações, liderando com sucesso a reestruturação e o crescimento sustentável do grupo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.