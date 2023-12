11ª Edição da corrida “Sem Silvestre” acontece no dia 31 de dezembro em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 31 de dezembro, Poços de Caldas recebe a 11ª edição da “Sem Silvestre”, uma corrida que vai além do esporte, promovendo solidariedade e apoio à Associação de Assistência aos Deficientes Visuais (AADV). Com o apoio da Secretaria de Esportes, a corrida destaca-se como uma jornada única, oferecendo desafios e conquistas em prol de uma causa nobre.

O percurso de 16km, com largada na Estação Fepasa às 8h, promete uma experiência emocionante, indo até a entrada do Clube Praia do Sol e retornando ao ponto de partida. A concentração inicia-se às 7h, criando uma atmosfera animada e solidária para os participantes. Durante o trajeto, três pontos estrategicamente localizados garantirão a devida hidratação aos corredores.

Além da corrida principal, destaca-se a inclusão da “3ª Sem Silvestrinha”, oferecendo um espaço lúdico e adaptado para crianças se divertirem no pátio da Fepasa, com mini provas especialmente pensadas para os pequenos.

Evanildes Serafini (Nice), a organizadora do evento, enfatiza a acessibilidade da corrida a todos os interessados. “Não há exigência de quilometragem; a pessoa pode fazer 5km, 10km, 16km, que é o percurso completo, ou a distância que achar melhor. A largada é no início da João Pinheiro, e quem for fazer os 16km vai até a Praia do Sol, sempre pela mesma pista para ida e volta. Haverá sinalização e apoio do DEMUTRAN. Quem quiser correr e caminhar escolhe a distância que quer fazer, não há nenhuma exigência. A medalha é só de participação, já que não tem classificação,” destaca Nice.

Inscrições:

As inscrições são simples e significativas. Basta doar 1kg de alimento no dia do evento ou até um dia antes. A entrega das camisetas será dia 30/12, das 10h às 18h, na loja LIVE, Rua Prefeito Chagas, 255, Centro. Se preferir, pode fazer doação diretamente para a AADV -PIX CNPJ 17.416.868/0001-70.



Solidariedade em Movimento:

Além de proporcionar uma experiência única de corrida, a “Sem Silvestre” é um evento totalmente beneficente. Toda a arrecadação, seja por patrocínios ou doações de alimentos, será integralmente revertida para a AADV. Participar vai além de cruzar a linha de chegada; é contribuir para uma causa nobre.

AADV:

A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas (AADV-PC) desempenha um papel crucial na comunidade há 41 anos. Como uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica, a AADV-PC oferece serviços de reabilitação/habilitação, apoio pedagógico e educacional, social e familiar para pessoas com deficiência visual. Certificada pelo CEBAS, CMDCA e CMAS, a AADV-PC conta com parcerias, convênios e eventos beneficentes para continuar seu importante trabalho.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, à medida que nos aproximamos do fim de mais um ano, a 11ª edição da CORRIDA “SEM SILVESTRE” em Poços de Caldas destaca-se como uma oportunidade única de encerrar o ano de forma ativa e solidária. A prática da corrida não é apenas um exercício físico; é um estilo de vida que promove bem-estar, saúde e, neste caso, um propósito ainda maior: apoiar a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais (AADV).” Enquanto nos despedimos de 2023, vale ressaltar que o próximo ano promete ainda mais atividades esportivas e competições emocionantes. O calendário esportivo para 2024 prometo novos desafios, metas pessoais a serem alcançadas e, é claro, mais oportunidades de contribuir para causas sociais relevantes.”