Procon de Poços de Caldas alerta para os cuidados necessários na compra de brinquedos no Dia das Crianças

Com a chegada do Dia das Crianças, o Procon de Poços de Caldas alerta os consumidores sobre os cuidados essenciais ao adquirir brinquedos ou artigos de lazer infantil. É fundamental verificar se esses produtos atendem às especificações técnicas de finalidade e segurança, além de possuírem o Selo de Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que é o órgão responsável pela segurança desses artigos.

Um dos principais pontos de atenção é a faixa etária indicada para o brinquedo. Cada produto é projetado levando em consideração a idade adequada, garantindo a segurança e a diversão das crianças. Além disso, é crucial verificar se as informações presentes nas embalagens estão escritas em português de maneira clara e compreensível.

Lucas Flauzino, coordenador do Procon em exercício de Poços de Caldas, enfatiza a importância desses cuidados. “É extremamente importante esse cuidado, pois gera segurança não apenas nas crianças, mas também nos responsáveis que as presenteiam, por isso separamos algumas informações importantes que os consumidores precisam se atentar.”

Outro aspecto fundamental é a verificação da data de validade dos brinquedos. Contrariamente ao que algumas pessoas possam pensar, esses produtos também têm um prazo de validade. Materiais como plástico podem se tornar quebradiços com o tempo, aumentando o risco de acidentes e ferimentos.

É aconselhável evitar compras de última hora, tanto em lojas físicas quanto online, para evitar escolhas apressadas ou adquirir produtos com defeitos. Nas lojas físicas, é importante lembrar que, a menos que haja um defeito no produto, estas não são obrigadas a efetuar a troca do artigo. Portanto, evite a correria, pois a pressa pode levar à compra de algo que posteriormente precisará ser trocado.

Quanto às compras online, as mesmas regras de segurança se aplicam. Certifique-se de ler todas as informações presentes nas embalagens e, caso o produto não atenda às expectativas ou possua defeitos, o consumidor tem o direito de arrependimento. Isso significa que o produto pode ser devolvido no prazo de sete dias a partir do recebimento, com a opção de reembolso do valor pago, devidamente corrigido monetariamente.

Portanto, ao escolher presentes para o Dia das Crianças, lembre-se dessas orientações do Procon de Poços de Caldas. Priorize a segurança e a qualidade, além de pesquisar bastante antes de comprar visando a economia e garantindo assim um momento de diversão sem preocupações para as crianças.