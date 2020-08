Campanha de vacinação contra sarampo termina na próxima semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Termina na próxima segunda (31) a 4ª Etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo. Pessoas de 20 a 49 anos devem procurar uma UBS – Unidade Básica de Saúde, independentemente da situação vacinal anterior. Não há meta estipulada, por ser uma campanha indiscriminada, mas o público estimado é de 73 mil e 25 pessoas em Poços de Caldas. Até o início desta semana, 13.853 haviam sido imunizadas no município. A vacinação é fundamental porque o vírus do sarampo circula principalmente agora neste período do inverno.

Locais de Atendimento

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, em diferentes pontos da cidade. Nos bairros, a vacinação vai das 8h às 16h30, nas salas: São Jorge, Ponto da Cascata, Esperança II, Regional Sul, Kennedy I e Kennedy II, Quissisana, Santa Rosália/Santana, Vila Nova, Dom Bosco I, Nova Aurora, Jardim São Paulo, Santa Augusta, Parque Pinheiros, Itamaraty, São José e Country Club. Na Policlínica Central, o atendimento é das 8h às 18h. Na Regional Leste, o expediente vai até às 19 horas.

O Sarampo

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. Inicia com febre, exantema (manchas avermelhadas que se distribuem de forma homogênea pelo corpo, com direção cabeça-membros), sintomas respiratórios e oculares. A transmissão é viral e ocorre diretamente de pessoa a pessoa por tosse, espirros, fala ou respiração. A doença pode ser grave, com acometimento do sistema nervoso central e pode complicar com infecções secundárias como pneumonia, podendo levar à morte.

Calendário Vacinal

Precisam ser vacinadas todas as pessoas até os 49 anos que não tenham o registro da vacina contra o sarampo em suas carteiras de vacinação. Quem não tomou a vacina quando criança, até os 29 anos, deve receber duas doses da tríplice. Dos 30 aos 49 anos é recomendada dose única. No entanto, independentemente das doses já recebidas, esta campanha é uma chamada para que toda esta faixa etária dos 20 aos 49 anos receba mais uma dose. Além disso, profissionais de saúde também devem ser vacinados, independentemente da idade. Quem já teve sarampo não precisa tomar a vacina porque a imunidade decorrente da invasão persiste para o resto da vida. Em 2019, três casos foram confirmados no município. Em 2020, não houve notificação de sarampo em Poços, até o momento.