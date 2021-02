Zona Rural terá sistema integrado de monitoramento de dados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A zona rural terá, em breve, um completo sistema integrado de monitoramento, que vai concentrar os mais variados tipos de informações. A iniciativa é conjunta entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e a Polícia Militar. Os dados cadastrados servirão de base para planejar futuras ações preventivas de segurança naquela comunidade, que conta atualmente com mais de 10 mil habitantes e cerca de 300 propriedades.

Marcelo Munhoz, coordenador de Fomento Agropecuário da Sedet, explica que o projeto começou a ser formulado há um mês e, após várias reuniões dos técnicos da secretaria e a Polícia Militar, foram definidos os dados mais importantes para formar um painel real e atual sobre a vida naquela comunidade.

Munhoz relata, ainda, que no dia 5 de fevereiro teve início o levantamento de campo, com os dados sendo colhidos pelos integrantes da Patrulha Rural da PM. “Essas informações permitirão à corporação promover, de forma melhor e sistêmica, ações de prevenção e abordagens em toda a região”, avalia o coordenador.

O Sargento Wagner, da Patrulha Rural, informa que em razão do elevado número de informações disponíveis sobre a comunidade, a estimativa é que a coleta deve ser concluída no período de quatro a seis meses. Segundo ele, o mapeamento vai levantar a localização das propriedades, tipo de plantações, criação de animais, também fluxo diário de veículos e pessoas, fora e durante o período de colheita.

Wagner acrescenta, que todas as informações cadastradas serão catalogadas e cruzadas com o banco de dados da Polícia e, dessa forma, caso algum carro, caminhão, máquina ou até mesmo gado desapareçam, “a gente tem condições de localizá-los em outros municípios de Minas”. O sargento acredita, que vai melhorar a condição de patrulhamento na região e será possível atender mais rápido, inclusive, ao cidadão que mora em locais isolados na roça. “Também poderemos auxiliar a Prefeitura, fazendo observações sobre as condições das estradas e do tráfego de veículos na região”, comentou.

Integram a Patrulha Rural da PM, o sargento Wagner de Melo, e os cabos Magdalena e Carlos Resende. As comunidades com maior número de moradores na região são: Córrego D’antas, Fazenda Lambari, Fazenda Mariano, Fazenda Boa Vista, Zanetti, Chácara Santa Cruz e Região de Campos.