CEU da Zona Leste retoma atividades esportivas

O Centro de Artes e Esporte Unificado – o CEU da zona leste – iniciou suas atividades esportivas em 2022 nesta terça-feira, 15 de fevereiro. Foram retomadas as aulas de futsal, cricket, zumba, ginástica, judô, atletismo e skate.

“Nossos projetos esportivos já estão de volta. As atividades são gratuitas e abertas à participação de toda a comunidade, de acordo com a disponibilidade”, informa o coordenador do CEU, Franco Martins. As modalidades oferecidas são:

Futsal – terça e quinta-feira;

Cricket – quarta, quinta e sexta-feira;

Zumba – segunda, terça, quarta e quinta-feira;

Ginástica (alongamento/funcional) – segunda, quarta e sexta-feira;

Judô – terça e quinta-feira;

Atletismo – terça-feira;

Skate – quarta-feira.

“Em breve, vamos divulgar também a agenda das atividades culturais e educacionais, como oficinas de arte, informática e orientação vocacional, com início previsto para o mês de março”, completa Franco.

As inscrições devem ser realizadas na Biblioteca do CEU, que fica na Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153, no Jardim Itamaraty V. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2242.

O Centro de Artes e Esportes Unificado tem como objetivo reunir programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital, de modo a promover a cidadania. O equipamento vem se consolidando como um espaço fundamental na descentralização das atividades esportivas, culturais, artísticas, de formação e de lazer no município.