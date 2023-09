TODA VIDA IMPORTA: Prefeitura chama atenção para Setembro Amarelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Comunicação Social, está empenhada em promover um mês dedicado à conscientização sobre a campanha Setembro Amarelo. Essa iniciativa é de extrema importância, pois busca alertar e proteger a população contra um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: o suicídio e o movimento mundial de alerta para a valorização da vida e prevenção das ocorrências de suicídios, que podem ser evitados em 90% dos casos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal a prevenção do suicídio, buscando alertar a sociedade para a importância de se discutir abertamente esse tema delicado e oferecer apoio às pessoas que enfrentam crises emocionais ou psicológicas. A cor amarela simboliza a vida, e é utilizada para representar a esperança e a valorização da vida.

Neste mês dedicado à campanha, a Prefeitura de Poços de Caldas está intensificando suas ações educativas por meio das redes sociais. As plataformas digitais se tornaram ferramentas fundamentais para disseminar informações, promover a conscientização e oferecer suporte emocional à comunidade.

Através das redes sociais, serão veiculados conteúdos informativos sobre os sinais de alerta para o suicídio, formas de buscar ajuda e como apoiar pessoas que estão passando por momentos difíceis.

No país, uma pessoa tira a vida a cada 45 minutos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas.Ainda de acordo com a OMS, as taxas mundiais de suicídio estão diminuindo, mas na região das Américas os números vêm crescendo. Entre 2000 e 2019, a taxa global diminuiu 36%. No mesmo período, nas Américas, as taxas aumentaram 17%. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.

A conscientização sobre o suicídio é um passo fundamental na prevenção dessa triste realidade. Através do Setembro Amarelo, a Prefeitura de Poços de Caldas está demonstrando seu compromisso com a saúde mental da população e sua vontade de criar um ambiente onde as pessoas se sintam reforçadas e amparadas em seus momentos de vulnerabilidade emocional.

É importante lembrar que a prevenção do suicídio não é responsabilidade apenas de um órgão governamental, mas de toda a sociedade. Todos podemos desempenhar um papel crucial ao oferecer apoio, ouvir com empatia e buscar ajuda profissional quando necessário. Juntos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas e ajudar a construir uma comunidade mais saudável e acolhedora.