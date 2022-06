Festa Julina da zona sul é neste final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo final de semana, será realizada a primeira edição da Festa Julina da Zona Sul, que acontece nos dias 2 e 3 de julho, no Parque Ecológico. A Praça de Alimentação com quitutes tradicionais ficará a cargo das escolas públicas da região e a programação artística vai contar com apresentações musicais de sertanejo e forró, teatro temático e catira, além das quadrilhas estudantis.

Realizada pela primeira vez, em parceria pelas secretarias municipais de Cultura, Educação e Turismo, a Festa Julina da Zona Sul integra também a programação dos 150 anos de Poços de Caldas. “Avaliamos como muito positiva a realização da Festa do Trabalhador no Parque Ecológico da Zona Sul e, mais uma vez, queremos movimentar o local com uma programação artística que tem tudo a ver com as tradições juninas, atendendo também as escolas da região”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Com entrada gratuita, a festa promete agitar o Parque Ecológico com muita música e as tradicionais quadrilhas, que fazem parte da programação. No sábado (2), a festa tem início às 13h, com Toninho Norato e Banda. Já no domingo, a programação começa mais cedo, a partir das 11h30, com apresentação das escolas da região. Nos dois dias, a previsão de encerramento das atrações é 18h.

Já nas barraquinhas das escolas poderão ser adquiridas as tradicionais gostosuras juninas, com toda a renda revertida para os caixas escolares. Outra atração é a presença das barracas das cervejarias artesanais do Sul de Minas.

Confira a programação completa:

Dia 2/7 – sábado

13h – Toninho Norato e Banda

14h30 – O Casamento da Danette

15h30 – Apresentação de Catira

16h30 – Sertanejo pra Valer – Denis e Matheus

Dia 3/7 – domingo

11h30 – Apresentação CEI Professor Paulo Rodrigues Rosa

12h30 – Apresentação CEI Santa Terezinha

13h30 – Apresentação CAIC Professor Arino Ferreira Pinto

14h30 – O Arraiá do Empoderamento – Thayla Franchelle

16h – Arraiá Mineiro – Anderson Martins.