Asfalto está sendo finalizado no centro de Poços de Caldas

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Obras, está na reta final das obras de pavimentação asfáltica no centro da cidade, conforme o cronograma estabelecido para 2024. Atualmente, uma força-tarefa está concentrada na aplicação de asfalto nas ruas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Assis Figueiredo, locais de grande circulação de veículos e pedestres.

Anteriormente, outras vias da área central já haviam recebido melhorias, e agora os trabalhos seguem em ritmo acelerado para a conclusão total. O secretário de Obras, José Benedito Damião, destacou a relevância do cronograma de 2024: “Conseguimos realizar diversas melhorias em várias áreas do município, incluindo melhorias no asfalto que proporcionaram maior segurança para motoristas e pedestres. Estamos estruturando o cronograma de 2025 visando manter o padrão de qualidade.”

Desde o início da atual gestão, mais de 400 ruas foram asfaltadas, totalizando mais de 1,2 milhão de metros quadrados de pavimentação. Nos últimos dois anos, foram pavimentadas 130 ruas, refletindo o compromisso da administração municipal em investir na infraestrutura urbana. Além de valorizar os bairros, as ações buscam melhorar a segurança viária, aumentar a mobilidade e fomentar o desenvolvimento local.

O prefeito Sérgio Azevedo comentou sobre a importância desse trabalho na finalização de seu mandato: “Chegamos ao fim de nossa gestão com a certeza de que os esforços realizados foram parte de um investimento estratégico em infraestrutura. Priorizamos todos os bairros da cidade, além de áreas com maior fluxo de veículos e as mais impactadas pela deterioração do asfalto. Nosso objetivo sempre foi, e continua sendo, modernizar as vias e garantir uma infraestrutura duradoura, à altura do crescimento que nossa cidade merece. É um legado para melhorar a qualidade de vida da população e preparar Poços de Caldas para o futuro.”