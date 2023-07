Parque Municipal Antônio Molinari recebe 22 atrações gratuitas no último final de semana do Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Parque Municipal Antônio Molinari vai receber 22 atrações gratuitas neste último final de semana do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. A programação tem início nesta sexta-feira, 21 de julho, a partir das 18h, com o show O universo feminino, de Nathália Diniz, seguida pela DJ Isadbob e pelo sambista Diogo Nogueira, última atração convidada a se apresentar nesta edição do festival.

Nos dias 21, 22 e 23 de julho, a entrada para o Parque Municipal Antônio Molinari será pela Rua Senador Salgado Filho, em frente ao Country Club. Nos três dias de evento, o público vai contar com Praça de Alimentação das instituições da cidade, cervejarias artesanais e brinquedos infláveis para a criançada (os brinquedos estarão disponíveis das 12h às 16h, no sábado e domingo).

No sábado (22), a programação tem início às 9h, com Índia – conexão e arte, experiência multissensorial que combina fotografia, música e prática de Yoga. A programação artístico-cultural segue até 19h30, com Baile pra ferver da Candiera.

No domingo, as atrações também têm início a partir das 9h, com Danças Circulares: celebrando a brasilidade. A programação segue durante toda a manhã e a partir do meio-dia começa a programação do Dia do Sertanejo, pela primeira vez no Festival de Inverno.

Confira a programação do Festival de Inverno no Parque Municipal Antônio Molinari:

SEXTA-FEIRA – 21/07/2023

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E CERVEJARIAS ARTESANAIS.

18h | O universo feminino – Nathália Diniz

19h | DJ IsadBob

20h | Diogo Nogueira

SÁBADO – 22/07/2023

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES, CERVEJARIAS ARTESANAIS E BRINQUEDOS INFLÁVEIS.

9h | Índia – conexão e arte

10h | A Forma do Vento – Xilogravuras em Grande Formato

11h | Família Bicho

12h | O Baile da Nêga

13h30 | Hostyul – o bom e o velho Rock ‘N Roll

15h | Estação Reggae

16h | Cozinha Ancestral

16h30 | Tropitrônix

18h | Banda Miaral lança seu primeiro disco

19h30 | Baile pra ferver da Candiera

DOMINGO – 23/07/2023

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES, CERVEJARIAS ARTESANAIS E BRINQUEDOS INFLÁVEIS.

9h | Danças Circulares: celebrando a brasilidade

10h30 | Samba do Jatobá

11h | Art&Matinê – A Família Bicho

12h | João Guilherme

13h30 | Sertanejo de Verdade

15h | Denis e Matheus

16h30 | Rodrigo Lessa e Miguel

18h | Thayla Franchelle

19h30 | Giovani e Denilson – 19 anos.