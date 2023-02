Lotes remanescentes da zona sul são destinados a 17 famílias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Mais 17 famílias de Poços de Caldas vão poder realizar o sonho da casa própria. Elas foram contempladas com lotes remanescentes dos loteamentos Vila Matilde, São Sebastião II e Jardim Esperança III, em sorteio realizado na tarde da última terça-feira (7), no Espaço Cultural da Urca.

Participaram do sorteio pessoas regularmente inscritas no Programa Municipal de Habitação Popular, que manifestaram interesse junto ao Departamento de Habitação, conforme disposto em edital, dentro dos critérios estabelecidos na Lei Municipal n°. 8.314/2006, como renda familiar máxima de até cinco salários mínimos, não ter sido contemplado anteriormente no Plano Municipal de Habitação e não possuir imóvel, entre outros.

Pelo Edital de Chamada Pública n° 011/2022-SMPS/DPDH, publicado no Diário Oficial do Município no dia 7 de novembro de 2022, os sorteados receberão em concessão lotes subsidiados pelo programa habitacional do município, para autoconstrução. A Prefeitura concederá uma cesta básica de materiais de construção, tendo o concessionário que seguir um cronograma de obras, com até 36 meses para seu término, a ser fornecido pelo Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional.

O diretor do Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional, Wanderlei Monteiro, informa que 323 inscritos no Programa de Habitação manifestaram interesse em participar do sorteio, sendo 257 do grupo geral, 46 do Grupo Idosos e 20 do Grupo de Pessoas com Deficiência. Participaram do sorteio, 184 manifestantes. A listagem dos contemplados com os 17 lotes será publicada no Diário Oficial do Município da próxima quinta-feira, 9 de fevereiro, no site da Prefeitura.

Os 17 lotes sorteados na terça-feira se somam aos 56 terrenos já sorteados na Vila Matilde e aos 634 apartamentos entregues pela Prefeitura, nos Residenciais Vale dos Pinheiros e Sonho Dourado I e II, dentro da meta de mil unidades habitacionais construídas até o final da gestão do prefeito Sérgio Azevedo.