“1ª Virada Climática” e “A Prata em Seresta” marcam o final de semana em Águas da Prata

No próximo sábado, 27, a cidade de Águas da Prata se tornará palco da 1ª Virada Climática, um evento pioneiro que surge como resposta à urgência de mobilizar e sensibilizar a população local diante dos desafios climáticos que afetam não apenas a cidade, mas toda a humanidade. A iniciativa busca promover uma verdadeira “virada de chave” e “virada de consciência”, expandindo as discussões e a participação da comunidade nas políticas climáticas locais.

A proposta é romper com a limitação atual, em que o debate sobre questões climáticas fica restrito ao poder público e às organizações que participam de espaços de discussão. A 1ª Virada Climática almeja ser justa e democrática, construída pela e para a população Pratense.

O evento conta com o apoio e parabenização da Prefeitura Municipal de Águas da Prata e da Secretaria de Turismo e Cultura, que reconhecem a importância da iniciativa dos Guardiões, responsáveis por esta grande mobilização. Além disso, os Guardiões celebram 10 anos de atuação em Águas da Prata.

A 1ª Virada Climática será um encontro aberto a todos, com diversas atividades planejadas, incluindo rodas de conversa, oficinas, painéis, performances e apresentações artísticas. O local escolhido para sediar o evento será o Calçadão do Bosque, em Águas da Prata, SP. A proposta é criar um espaço de reflexão, debate, cobrança e avaliação, promovendo ações, atitudes e práticas que possam contribuir para soluções inteligentes diante dos desafios climáticos.

O foco do encontro é destacar as ações climáticas na região e além, apresentando alternativas para mitigar os impactos e construir uma sociedade mais saudável e sustentável. A Virada Climática busca romper com o modelo produtivo, consumista e descartável, promovendo um evento sustentável que destaque a diversidade humana e ecossistêmica.

O evento, marcado por uma linguagem de denúncia, busca enaltecer a diversidade cultural e apresentar soluções que acontecem em larga escala. Valorizando a rede de economia solidária, a Virada Climática proporcionará encontros culturais e temáticos, repletos de inovações, ideias, novas receitas e alimentos sustentáveis, promovendo um grande encontro de saberes e espaços sensoriais.

Além da Virada Climática, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Águas da Prata organiza o evento mensal “A Prata em Seresta”. Realizado todo último sábado de cada mês, a partir das 19h30, na Estação Ferroviária da cidade, o evento é vinculado a um projeto de canto da mesma Secretaria, atendendo gratuitamente munícipes de diversas idades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.