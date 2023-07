Alcoa Poços de Caldas recebe alunos de escola de Andradas no Parque Ambiental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visita promove educação ambiental e sustentabilidade para crianças e adolescentes da região

O Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas recebeu alunos (as) da Escola Estadual Adolfo Firmino de Souza Marques, localizada em Andradas (MG), dentro do programa Parque de Portas Abertas, na última quarta-feira, 12 de julho.

Um grupo de 32 estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, com idades entre 10 e 11 anos, foi acompanhado por Elivelton Ferraz, analista de Comunicação; Tainara Silva, estagiária da Companhia Geral de Minas (CGM) e Thayna Silva, estagiária de Meio Ambiente. Eles compreenderam como se dá o processo de mineração, conheceram a diversidade da flora do bioma Mata Atlântica e a importância da conservação da natureza e aprenderam sobre sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente.

“Fiquei encantada com as iniciativas de sustentabilidade implementadas pela Alcoa, como a renovação das áreas mineradas através do plantio de árvores, a gestão adequada dos resíduos e a conscientização ambiental junto aos visitantes. Essas ações demonstram um compromisso genuíno em preservar o meio ambiente para as gerações futuras”, disse a professora Juliana Lima.

A visita faz parte do projeto desenvolvido pela escola andradense “Águas e território: conhecendo os recursos hídricos no contexto da minha comunidade local”. De acordo com a professora, foi um excelente momento para os alunos conhecerem de perto os assuntos abordados em sala de aula.

“Ao explorar as trilhas ecológicas, ficamos impressionados com a diversidade de espécies de plantas que encontramos ao longo do caminho. Foi uma experiência cativante e educativa, que permitiu a compreensão dos alunos em relação à conexão com o ecossistema e a importância da preservação ambiental”, concluiu.

Ao final da visita, a Alcoa doou 71 mudas de árvores nativas que foram distribuídas aos estudantes de ensino fundamental dos anos finais da escola. Para a conclusão do projeto, os (as) alunos (as) farão o plantio em suas residências e em seguida realizarão pesquisas e fichas técnicas sobre cada espécie plantada.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade é hoje o polo tecnológico da companhia, com foco em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Atualmente, focada na produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo Eco Source. Não por acaso em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco.