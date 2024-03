23ª Femagri começa nesta quarta, dia 20, em Guaxupé-MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A expectativa é de que mais de 30 mil visitantes passem pela feira de negócios. Evento traz novidades tecnológicas, implementos e insumos agrícolas, além de abordagem e soluções de práticas sustentáveis para os cafeicultores

Começa nesta quarta-feira, dia 20 de março, em Guaxupé (MG), a 23ª edição da Femagri – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, organizada pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. O evento, que é um dos maiores encontros da cafeicultura brasileira, receberá mais de 30 mil visitantes compradores, até o dia 22 de março.

A abertura oficial da Femagri acontece na quarta-feira, às 10 horas, em frente ao Espaço Cooxupé, com a presença de toda diretoria executiva da cooperativa e de produtores de café.

A Feira e seus números

Com o tema “Cooperativismo: Construindo o Futuro Sustentável das Gerações”, a organização da Femagri enfatiza a importância do desenvolvimento sustentável para um crescimento econômico duradouro e promissor para as próximas gerações.

Além do papel da sustentabilidade, os produtores têm acesso às novas tecnologias e inovações de mercado, assim como conhecimentos para promover boas práticas agrícolas em suas propriedades.

Em uma área de 107 mil metros quadrados, a Femagri recebe neste ano mais de 120 marcas expositoras, em 148 estandes, com mais de 10 mil produtos cadastrados. A feira gera em média 540 vagas diretas e indiretas de emprego durante o pré, durante e pós-evento.

Espaços e orientações

Além da plataforma de exposição de serviços e produtos, a Femagri apresenta novidades no Espaço Fazendinha, considerado celeiro das pautas ambientais e de sustentabilidade. Dentre as demonstrações estão a de drones de pulverização, remineralizadores de solo, mix de plantas de cobertura, o “burrinho mecânico”, entre outras.

No Espaço Pecuária, o produtor terá auxílio para uma gestão mais eficiente em relação a rações, reprodução de rebanho, análises químicas, além de saúde animal e sistemas de monitoramento de produção.

A feira também conta com a presença da SMC Specialty Coffees – a casa de cafés especiais da Cooxupé; do Seguro Agrícola oferecido pela cooperativa; a oportunidade de financiamento rural pela Vect܂Ag – a plataforma de crédito especial da Cooxupé; e do Protocolo Gerações, o programa de sustentabilidade da cooperativa.

A Femagri é aberta aos cooperados da Cooxupé, com credenciamento gratuito realizado na recepção do evento, a partir das 08h até 18h. O endereço é: avenida Vereador Nelson Elias, bairro Japy, Guaxupé, Sul de Minas Gerais.