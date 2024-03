Dia D contra a dengue acontece na sexta (15)

Considerando o crescente número de casos de Dengue que o país inteiro está enfrentando, na próxima sexta-feira (15) acontecerá o dia D de mobilização contra a Dengue no município de Poços de Caldas.

O evento será promovido pela Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde em parceria com diversos setores da prefeitura como Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Públicos, Atenção Básica (PSF’s), Forças de Segurança (Polícia Militar, PRF, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Demutran e Defesa Civil.

Além disso, a comunidade e o comércio de modo geral serão mobilizados para ação em conjunto com o setor público no intuito de todos voltarem as atenções para o combate ao mosquito vetor da Dengue e outras arboviroses.

Junte-se nesta luta contra o Aedes Aegypti. Juntos somos mais fortes!

