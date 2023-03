Polícia Civil prende suspeitos de tentativa de homicídio

Cinco suspeitos de tentarem matar um homem de 29 anos em Poços de Caldas, foram presos na manhã desta terça-feira (28), pela Polícia Civil de Poços de Caldas.

O crime ocorreu em dezembro do ano passado, quando a vítima e a namorada que também foi agredida, estavam em um bar, no bairro Santa Rita. O casal foi surpreendido por pelo menos dez pessoas que usaram taco de beisebol para cometer as agressões.

O homem e a mulher foram socorridos pela equipe do Samu e encaminhados ao Hospital Santa Casa. A Polícia Militar foi acionada e fez o rastreamento em busca dos suspeitos que fugiram logo após as agressões.

A Polícia Civil iniciou as investigações e nesta terça-feira, prendeu cinco suspeitos. Os suspeitos foram conduzidos a Unidade de Pronto Atendimento e na sequência levados à Delegacia.

Fonte: Polícia Civil de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

