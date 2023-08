Defesa Social adquire mais um Pastor Belga Malinois que irá compor o grupamento de operações com cães

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Defesa Social, está fortalecendo seu efetivo com mais um elemento integrante de quatro patas. Na semana passada, a Guarda Municipal adquiriu um exemplar da raça “Pastor Belga Malinois”, um cão de nome: Onix.

Vindo diretamente de um Canil localizado em Vinhedo-SP, Onix traz consigo uma herança genética que o destaca em uma variedade de tarefas. Não se restringindo apenas ao tradicional papel de pastoreio, o Pastor Belga Malinois é um verdadeiro polivalente no que diz respeito à aplicação da lei e à proteção. Sua habilidade para detecção de drogas, explosivos e gases, bem como suas capacidades em busca e resgate, rastreamento, obediência, agilidade e até assistência terapêutica são atributos que o tornam um ativo relevante para as forças de segurança.

Onix, o recém-adicionado Guarda Civil Municipal (GCM), foi especialmente treinado para atuar como um farejador habilidoso, além de estar apto para desempenhar funções de contenção quando necessário. Após sua jornada desde o Canil de Vinhedo-SP, ele passará por um breve período de adaptação ao lado de seu tutor, sendo destinado a ser uma companhia colaborativa para Skye, outra integrante canina das operações de Defesa Social.

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, enfatiza a importância dessa nova adição para a equipe. A parceria entre Onix e Skye promete render frutos valiosos para o município, auxiliando na manutenção da segurança pública e no enfrentamento à criminalidade. O secretário também demonstra o desejo de apresentar a dupla de cães, juntamente com a nova viatura do canil da GCM, à população durante o desfile de 7 de setembro.

O treinamento especializado e as habilidades inatas dos cães estão prontos para contribuir significativamente para a segurança e a ordem da cidade, reforçando a confiança na capacidade das forças de Defesa Social em cumprir sua missão.

