Polícia Miltar prende autor de roubo a Padaria

Na tarde de ontem (13), uma vítima acionou a Polícia Militar e relatou que um indivíduo magro, de pele clara e aproximadamente 1,80 de altura, usando um conjunto de moletom preto com listra branca, adentrou na padaria localizada à rua Alzira Barbosa em Poços de Caldas. Com o rosto coberto por uma touca ninja, o suspeito mostrou um objeto semelhante a uma arma e anunciou o assalto.

O autor exigiu todo o dinheiro do estabelecimento, levando cerca de R$102,00. Ele fugiu a pé e foi descrito por testemunhas como tendo pele clara e cabelos louros curtos e espetados.

As imagens capturadas pela REDE DE VIZINHOS PROTEGIDOS do bairro São Bento foram fundamentais para a identificação do suspeito. Com o auxílio dessas imagens, a Polícia Militar realizou diversas diligências e descobriu que o autor estava dentro de um veículo transitando na área central. Diante das informações, foi montado um cerco e o veículo foi interceptado. O autor, identificado como S.P.N., foi revistado, admitiu o crime e revelou ter deixado os objetos utilizados no assalto em sua residência.

Os materiais foram apreendidos na residência, exceto as roupas usadas no crime, as quais o autor havia destruído e dispensado em local desconhecido. Após ser preso em flagrante, o autor foi encaminhado para avaliação médica.

Após o atendimento médico, a equipe policial elaborou o boletim de ocorrência e aguardou o encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil. O dinheiro subtraído durante o assalto ainda não foi recuperado.

Autor: S.P.N., um homem de 18 anos.

Materiais apreendidos:

– 01 simulacro de arma de fogo;

– 01 touca ninja.

Fonte: ALCO – 29° BPM

Beatriz Aquino