37° Encontro com Jesus acontece nos dias de Carnaval

A Renovação Carismática Católica (RCC) do Setor Poços de Caldas realiza o 37º Encontro com Jesus. O evento, que ocorre entre os dias 10 e 13 de fevereiro, promete ser um refúgio de fé, oração e comunhão, acontecendo simultaneamente aos tradicionais festejos de carnaval.A entrada para o encontro é gratuita, reafirmando o convite aberto a todos que desejam vivenciar momentos de profunda conexão espiritual.

O encontro será sediado no Ginásio Poliesportivo Doutor Arthur de Mendonça Chaves, um espaço que se prepara para receber cerca de 5 mil pessoas, segundo expectativas dos organizadores. O coordenador da RCC, Roberto Donizete Ferreira, compartilha a essência do evento: “No Encontro com Jesus vivemos uma experiência única e transformadora com o Amor de Deus, provamos da alegria que não passa e convidamos todos a estarem conosco.”

A programação do 37º Encontro com Jesus é diversificada e promete engajar os participantes em diversas atividades espirituais, que incluem pregações, adoração, louvor, shows e orações intensas. O evento contará com a presença de padres e diáconos renomados que conduzirão as pregações, missas e momentos de adoração, garantindo uma experiência rica e profundamente espiritual.

Destaques do Evento

Sábado (10/02): Dedicado à juventude, o primeiro dia do encontro começa com uma acolhida animada, seguida por uma preparação para a santa missa e uma série de pregações e adorações temáticas, culminando com um show da Banda Católica Brisa Leve.

Domingo (11/02): Focado nas famílias, o segundo dia inicia com o santo terço mariano, seguido por pregações, adoração, teatro e termina com um show do Ministério Amor e Adoração.

Segunda-feira (12/02) e Terça-feira (13/02): Os dois últimos dias continuam com a programação intensa de pregações, orações, adoração e missas, abordando temas como pecado e salvação, o Batismo no Espírito Santo, e a importância da oração contínua pela comunidade.

Programação 37° Encontro com Jesus

Dias 10 a 13 de fevereiro 2024

Sábado dia 10/02 (Dedicado à juventude)

13:30 – Acolhida (Animação e Dança)

14:30 – Preparação para santa Missa

15:00 Santa Missa de abertura do Encontro

Padre: Rhilton Roger (Assessor Diocesano da Juventude)

16:00 Intervalo (recados)

16:15 Animação

16:30 – Oração

16:40 Pregação tema: “E te aprecio e te amo” (Is 43,4b) – Amor de Deus

Pregador: Renan (Secretário Ministério de Pregação Setor Poços)

17:30 – Oração da Pregação

17:40 – Intervalo

18:10 – Adoração Tema: Jesus Eucarístico despertai o Amor em nossa Juventude!

Padre Luiz Henrique (Assessor Eclesiástico RCC Setor Poços)

19:00 Intervalo

20:00 – Show com a Banda Católica Brisa Leve

22:00 Encerramento de sábado

Domingo dia 11/02 (Encontro dedicado às Famílias)

8:00 santo terço mariano

8:30 Animação

8:40 Oração

9:00 Pregação tema: “Felizes os que creem sem ter visto” – Jó 20,29b – Fé e Conversão.

Pregadores: Thais e o esposo Alessandro (Secretária Ministério de Formação Setor Poços)

09:50 – Oração da Pregação

10:10 intervalo (recados)

11:00 Adoração Tema: Jesus Eucarístico, desperta em nossa Família o Amor e a Misericórdia!

Padre

12:00 Almoço

13:30 Animação

13:45 Teatro

14:10 Oração

14:35 2ª Pregação tema: “O Senhor Teu Deus está no meio de ti como um herói Salvador” – (Sf 3,17) – Senhorio de Jesus

Pregadores: Fernanda e o Esposo Paulo (Setor Guaxupé)

15:15 – Oração da Pregação

15:30 – intervalo (recados)

16:00 Santa missa: Padre

17:30 jantar

19:00 – Show com o Ministério Amor e Adoração

21:20 Encerramento do encontro domingo

Segunda-feira, dia 12/02

14:30 Santa missa: Padre Rodrigo Papi (Paróquia N. S. Auxiliadora – Paraguaçu)

15:30 Intervalo

16:00 Animação

16:20 Oração

16:45 Pregação tema: “Teu pecado foi tirado e tua falta apagada” (Is 6,7b) – Pecado e Salvação

Pregador: André Carvalho (Coordenador do G. O. JCC – Campestre)

17:30 – Oração da Pregação

17:50 – intervalo e Jantar

19:00 – Momento da misericórdia (Cura) – Padre Donizeti

(confissões, estarão presentes vários Padres do Setor)



Terça-feira, dia 13/02

8:00 terço da misericórdia

8:20 Animação

8:35 Oração – Momento Mariano Tema: “Achava-se ali a mãe de Jesus” (Jo 2,1b)

9:15 PREGAÇÃO Tema: “Farei entrar em vos o sopro da vida” (Ez 37,6b) – Batismo no Espírito Santo

Pregador: Padre Rovilson Ângelo (Assessor Eclesiástico RCC Setor Poços)

10:30 intervalo

11:00 Adoração Tema: “Alegraram-se ao ver o Senhor” (Jo 20,20b) – Tema Geral

Padre Alessandro (Assessor Eclesiástico RCC Diocesano)

12:00 Almoço

13:30 Animação

13:45 Teatro

14:10 Oração

14:30 Pregação – Tema: “Mas a Igreja orava sem cessar por ele a Deus” (At 12,5b) – Comunidade

Pregador: Padre Reginaldo Silva (Paróquia São Sebastião – Alpinópolis)

15:30 Intervalo (Recados)

15:45 Momento ministério criança

16:00 Santa Missa de Encerramento: Padre Alexandre José (Coordenador Diocesano de Pastoral)