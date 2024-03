3º Simpósio de Terapia Intensiva promovido pela Unimed Poços de Caldas reúne profissionais de saúde

No último sábado, dia 02 de março, a Unimed Poços de Caldas promoveu o seu 3º Simpósio de Terapia Intensiva, com o objetivo de promover atualização e aprimoramento contínuo nos processos relacionados à UTI, especialmente voltados para ventilação mecânica.

O evento, que contou com a presença de cerca de 40 profissionais, entre médicos intensivistas, fisioterapeutas e enfermeiros, reuniu tanto colaboradores da Unimed Poços de Caldas quanto profissionais de hospitais parceiros da região.

O simpósio foi conduzido pelo professor Ângelo Roncalli, graduado em Fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e possui especializações em Educação Motora (UEPB) e Fisiologia (CESMAC). Durante o simpósio, Roncalli compartilhou seu conhecimento sobre temas fundamentais da terapia intensiva, incluindo os conceitos e princípios fisiológicos da ventilação mecânica, modos ventilatórios convencionais, monitorização da ventilação mecânica, ventilação em diversas situações clínicas, assincronias paciente-ventilador e desmame e extubação.

O evento proporcionou uma troca de experiências e conhecimentos fundamentais para a prática diária na UTI, promovendo assim a melhoria contínua da assistência prestada aos pacientes.

