Neste domingo, 9 de julho, o grupo 4&Jazz se apresenta no tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, às 10h30, com um show especial para promoção da música instrumental do Brasil e do Mundo. A entrada é gratuita.

4&Jazz é formado pelos músicos Fernando Moreira (guitarra), Estevão Pinheiro (bateria), Mário Clidão (contrabaixo) e Thales Baptista (saxofone), e vem desempenhando um papel importante no cenário instrumental em Poços de Caldas e região.

Neste ano, o Festival de Inverno de 2023 conta com mais de 150 atrações, integrando música, teatro, circo e exposições, e será realizado do dia 8 a 23 de julho, em diversos espaços da cidade.

Na sua primeira apresentação no festival, o quarteto traz um repertório especialmente selecionado, pautado na riqueza de estilos da música instrumental do Brasil e do Mundo, promovendo a difusão de seus inúmeros gêneros e vertentes, contando também com a participação especial dos instrumentistas Willian Batiston (teclados) e Maia (trompete).

A proposta busca garantir que a comunidade poços-caldense e turistas tenham acesso à qualidade e a excelência de sons produzidos por músicos instrumentistas que, na grande maioria dos casos, não têm qualquer espaço/divulgação na grande mídia, ficando restritos a pequenos públicos. Assim, é garantido o acesso à diversidade da música instrumental, promovendo a difusão de seus inúmeros gêneros e vertentes.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show da banda 4&Jazz tem produção de Chiara Carvalho/Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais, siga as redes sociais: @banda4ejazz e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

4&Jazz no Festival de Inverno de Poços de Caldas

Data: domingo, 09 de julho de 2023

Horário: 10h30

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas (Villa Junqueira – Rua Padre Henry Moton, s/n, Centro)

*gratuito