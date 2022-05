Quase mil castrações foram realizadas em 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o primeiro trimestre do ano, o programa de castração animal, da secretaria de Saúde já realizou o total de 933 castrações.

De janeiro a março, foram 461 gatos e 472 cães castrados. Além da castração, todos animais receberam o microchip de identificação, que permite a equipe do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses, localizar o domicílio e o responsável pelo animalzinho, caso ele se perca.

Atualmente, quatro clínicas veterinárias prestam o serviço terceirizado de castração, sendo elas: Dr. Darcy no Caio Junqueira, AAPA – Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional, Animal Med na Vila Togni e Pet House na Vila Nova.

O responsável pode escolher qual clínica quer que o animal seja atendido e no ato do cadastro já sai com a autorização de cirurgia da Secretaria de Saúde. As clínicas têm o prazo de até três meses para a realização do procedimento.

O cadastro para castração, acontece nas segundas e terças-feiras, a partir das 08h, no prédio da secretaria municipal de Saúde, rua Pará, 284. São disponibilizadas 40 senhas por dia. A senha é separada por animal e é permitido no máximo duas senhas por pessoa.

O Programa

O Programa de castração de Poços começou em 2017 e desde então já realizou 13.899 cirurgias, sendo 6.401 gatos e 7.498 cães castrados.

Desde o início do Programa, foi registrado um aumento gradativo na realização de cirurgias, sendo 542 animais castrados em 2017, 2.670 em 2018, 3.877 em 2019, 2.2335 em 2020 e 3.642 em 2021.