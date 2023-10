Corrida da Adefip está com inscrições abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prova será realizada no dia 22 de outubro às 08h

As inscrições para a 4ª Corrida da ADEFIP – que será realizada no dia 22 de outubro, em Poços de Caldas, com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Esportes, já estão abertas.A prova terá percursos de 6Km e 11Km além da caminhada de 3km. A largada será na PUC às 8h da manhã. A novidade é que esse ano também será realizada a Corrida Kids.

Haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados nas duas categorias da corrida, tanto feminino quanto masculino, além dos três primeiros colocados na categoria por idade.

A instituição irá oferecer toda estrutura e suporte com hidratação, frutas, iogurte e atendimento com enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais de educação física.

Um dos destaques dessa prova é o percurso que envolve muita natureza e é a oportunidade do corredor sair um pouco do asfalto.

As inscrições podem ser feitas na sede da ADEFIP, na rua Antônio Mataveli Sobrinho, 420, Vila Flora II ou pelo site da Corpus Eventos www.corpuseventos.com.br. Também é possível fazer a inscrição pelo WhatsApp (35) 9.8862-1055.

Todos que se inscreverem até o dia 15/10 pagam R$60,00 (com a doação de um produto de limpeza na entrega do KIT), exceto idosos e pessoas com deficiência, além das crianças (corrida Kids) que pagam R$ 40,00.O kit terá uma camiseta e viseira, além de brindes.

Toda verba arrecadada com a corrida será revertida em prol da manutenção dos atendimentos realizados gratuitamente na Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas – MG, que hoje totalizam cerca de cinco mil atendimentos mensais.