Última oportunidade do ano para assistir ao emocionante espetáculo “Recortes: A mulher e seu corpo público”!

No próximo sábado, dia 07 de dezembro, às 19h, a Casa das Artes recebe a última apresentação de 2024 do impactante espetáculo teatral “Recortes: A mulher e seu corpo público”. Com entrada gratuita, essa é a chance final para o público de Poços de Caldas se emocionar e refletir com essa obra que tem transformado plateias por onde passa.

Após quatro apresentações na cidade e passagens marcantes pela capital de São Paulo, por Monte Alto (SP), Itajubá (MG) e Fortaleza (CE), a peça encerra o ano com um importante chamado à conscientização sobre a violência contra a mulher. Construído a partir de relatos reais, Recortes convida o espectador a uma profunda reflexão sobre a apropriação pública do corpo feminino e a naturalização dos abusos.

O texto, assinado por Beatriz Aquino, é fruto de intensas pesquisas realizadas junto à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

A direção sensível de Nando Gonçalves guia o público por uma viagem emocionante e necessária, desafiando o silêncio e a omissão que ainda cercam esse tema tão urgente.

Mais do que uma peça teatral, Recortes é uma ferramenta de transformação social, promovendo debates em espaços diversos e trazendo à tona questões fundamentais como feminicídio, abuso psicológico, estupro marital e o direito de fala das mulheres. A cada apresentação, o espetáculo sensibiliza e inspira ação, marcando presença em importantes cenários de discussão.

Não perca essa última apresentação do ano e venha fazer parte dessa importante conversa através da arte. Sua presença faz a diferença!

Serviço:

– Data: Sábado, 07 de dezembro, às 19h

– Local: Casa das Artes – Travessa Águas Virtuosas, nº 111 – Jd. Cascatinha

– Entrada: Gratuita

– Classificação indicativa: 16 anos

Equipe:

– Texto e Argumento: Beatriz Aquino

– Direção: Nando Gonçalves

– Produção Executiva/Designer Gráfico: Danielle Vilas Bôas

Projeto realizado através do EDITAL SECULT Nº 8/2024 – CHAMADA PÚBLICA – PATROCÍNIO PARA PROJETOS CULTURAIS, da Secretaria Municipal de Cultura e apoio da Prefeitura de Poços de Caldas.