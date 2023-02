“A parte que falta” é indicação de leitura das bibliotecas públicas de Poços

Alice Dionisio

Passada a folia de Carnaval, esta é uma boa hora para fazer seu cadastro nas bibliotecas públicas ou retomar suas leituras. E a indicação do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas para esta semana é o livro infantil “A parte que falta”, de Shel Silverstein. A sugestão é da equipe da Biblioteca Municipal Marcus Vinícius de Moraes, da zona leste.

O protagonista desta história é um ser que possui o corpo em forma de círculo, mas que se sente infeliz por lhe faltar uma parte e, portanto, ser incompleto. Ele acredita que em algum lugar existe uma parte que seja sua, que se encaixe perfeitamente a seu corpo, sendo capaz de torná-lo completo. E é através desta jornada que vamos acompanhá-lo em busca da parte que falta.

Ao longo do caminho, ele encontrará diversas partes sozinhas, seres inteiros e pequenas alegrias, assim como a contínua sensação de que algo lhe falta e é por este mesmo caminho que ele acabará descobrindo que, talvez, a verdadeira felicidade e completude não esteja em outro, mas sim em nós mesmos, completos ou não.

Apesar de ser um livro para o público infantil, “A parte que falta” traz reflexões profundas sobre a existência humana e a jornada da vida. O enredo é simples, mas há muito conteúdo nas entrelinhas. É uma história sobre amor próprio, ausências, faltas e o caminho para se encontrar a felicidade. Ao final do livro, cada leitor terá uma vivência do enredo e uma lição. Mas, no fim das contas, a lição que fica é a de que somos completos em nossa incompletude, só depende de nós mesmos.

O escritor e ilustrador de livros infantis americano Shel Silverstein nasceu em Chicago em 1930 e começou a publicar para crianças em 1963, mas sua obra só foi editada no Brasil a partir dos anos 2000, pela extinta editora CosacNaify.

