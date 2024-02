IFSULDEMINAS de Poços recebe exibição gratuita de documentário sobre a Festa de São Benedito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Festa de São Benedito – Um século de resistência” reúne histórias cercadas de fé, dor, alegria, resistência e persistência

Alunos e professores do IFSULDEMINAS vão assistir nesta terça-feira (27) o documentário “Festa de São Benedito – Um século de resistência”. A exibição será às 19h, no auditório do campus Poços de Caldas, sendo aberta a todos os interessados, mediante inscrição gratuita na Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/exibicao-do-documentario-festa-de-sao-benedito-um-seculo-de-resistencia/2354644?).

O filme aborda variados assuntos ligados ao centenário festejo poços-caldense, desde o seu início, em 1904, até os dias de hoje, sendo histórias cercadas de fé, dor, alegria, resistência e persistência, sobretudo da população afro-brasileira.

Além da exibição do documentário, haverá um bate-papo conduzido pela professora e historiadora Maria José de Souza, a Tita, que receberá como convidada Maria Lúcia Ramos, coordenadora do Grupo de Caiapós do São José e filha do saudoso Pedro Caiapó.

“Festa de São Benedito – Um século de resistência” foi viabilizado pelo Edital Culturas Populares do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais e tem direção de Juliano Silva, assistência de direção de Chiara Carvalho, entrevistas de Juliano Borges e produção audiovisual de Nando Assis.

A exibição e a circulação especial do filme têm o patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura, e a realização de Juliano Silva Comunicação & Eventos e Carvalho Agência Cultural. Apoio: IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas.

Serviço:

Exibição do documentário “Festa de São Benedito – Um século de resistência”

Quando: 27 de fevereiro, às 19h

Onde: IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas (Av. Dirce Pereira Rosa, 300 – Jardim Esperança)

Inscrição gratuita na Sympla