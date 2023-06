Abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais agitam Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços De Caldas, através da secretaria de Esportes realizou a cerimônia de Abertura Dos Jogos Escolares De Minas Gerais – JEMG – Etapa Microrregional. A solenidade aconteceu no ginásio Arthur de Mendonça Chaves.

Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado, o Jemg tem se tornado o maior evento esportivo-social do país. Os Jogos Escolares são uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da subsecretária de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – Feemg. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Mesmo com a chuva a animação foi garantida com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo; o vice-prefeito, Julio César Freitas; vereador, Wellington Guimarães; secretário de Esportes, Fernando dos Santos; a superintende Regional de Ensino de Poços de Caldas, Noêmia Lourdes Furtado e as delegações das diversas cidades da região que abrilhantaram o evento.

A abertura contou com os desfiles das delegações das cidades de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania.

E com a apresentação das alunas ginástica rítmica do Grupo Volare e do Bboy Matheuzin, que fez uma apresentação de breaking.

A tradicional cerimônia de acendimento da chama olímpica, um dos momentos mais esperados contou com a presença da atleta Rafaela Cristine Maciel de Souza que carregou a tocha olímpica até o acendimento da pira.