Abordagem social vai intensificar busca ativa por conta da nova onda de frio

A equipe de Abordagem Social, que atende as pessoas em situação de rua, vai intensificar ainda mais o serviço de busca ativa nesta semana, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou Alerta Laranja para a queda de temperaturas na região.

A partir de hoje (27), as equipes de Abordagem Social serão dobradas no período da madrugada e o contato com outros serviços que trabalham em ronda, como Guarda Municipal e PM, será intensificado, para que as pessoas identificadas sejam abordadas e acolhidas com a máxima agilidade.

A operação de inverno foi iniciada em junho, com a chegada do frio na cidade. A partir daí, a Secretaria Municipal de Promoção Social intensificou o trabalho de abordagem e busca ativa da população em situação de rua. A meta é que todas as pessoas sejam encaminhadas aos abrigos institucionais, pelo menos durante a noite, período em que o frio é mais intenso.

Abordagem

O Serviço de Abordagem Social é o responsável pelo atendimento da população em situação de rua e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas, na tentativa de convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é levada a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir.

Hoje, o município trabalha em colaboração com duas casas de passagem e dois abrigos permanentes. Com o frio, as equipes utilizam todas as estratégias de convencimento para que, pelo menos, as pessoas pernoitem nos abrigos institucionais.

“A adesão tem sido positiva até pelo frio intenso que tem feito na cidade”, informa o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Eduardo Almeida.

Ele ressalta que a orientação para a população em geral é sempre acionar o serviço de Abordagem Social pelos telefones 156 e 3697-2645. “É importante enfatizar que doações de agasalhos e cobertores devem ser feitas aos serviços de acolhimento e campanhas do agasalho e não diretamente às pessoas porque isso incentiva a permanência nas ruas”, afirma.