Abrigo de Poços recebe visita da equipe da prefeitura de Cássia

Na última semana, membros da equipe da Prefeitura da cidade de Cássia – MG estiveram em Poços, para realizarem uma visita técnica no Abrigo Municipal de Animais.

O objetivo da vista foi conhecer a estrutura e os trabalhos realizados para o controle populacional de cães e gatos no município. A equipe visitou também a secretaria de Saúde e conheceram o Programa de Castração Animal, que tem sido essencial para esse controle.

O Veterinário do Abrigo, Dr. Rogério Blasi avaliou a visita. “A equipe da cidade de Cássia, gostou muito de nossas instalações e principalmente do programa de castração municipal. Nosso serviço tem sido referência para outras cidades e isso é muito gratificante para toda a equipe. ”

A intenção do Abrigo de Animais é estimular a adoção e controlar a população para o controle de zoonoses e proporcionar bem estar animal.

Abrigo de Animais

O abrigo de animais recebe os animais vindos do Centro de Controle de Zoonozes que estão aptos para adoção.

Os interessados em adotar um animalzinho, podem se dirigir até o Abrigo de Animais, localizado na Av. Fosco Pardini, S/N no bairro São José, das 10h às 15h.

Para adoção é necessário apresentar um documento pessoal e comprovante de residência.

Para mais informações, ligue: 3715-6399.

Programa de Castração

O cadastro para castração acontece todas as segundas e terças, no prédio da secretaria municipal de Saúde, na rua Pará, 284, a partir das 08h, com 40 senhas disponibilizadas por dia. A senha é separada por animal e é permitido no máximo duas senhas por pessoa.

Só neste ano, já foram realizadas mais de mil castrações em cães e gatos, de forma gratuita.