Acidente de trânsito com vítima é registrado em Poços de Caldas

Durante a operação de patrulhamento, na área central de Poços, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento das ruas Pernambuco e Rio Grande do Sul.

O incidente aconteceu na segunda-feira, 27, por volta das 20 horas e envolveu um veículo Ford Ecosport e um GM Prisma, culminando em danos materiais significativos e uma vítima ferida.

Segundo relatos, o condutor do Ford Ecosport, um homem de 35 anos, admitiu ter desrespeitado o sinal vermelho no momento do acidente, resultando na colisão com o GM Prisma, que, por sua vez, possuía a preferência no cruzamento.

O impacto arremessou o Prisma contra um parquímetro de zona azul na calçada, causando danos adicionais tanto ao veículo quanto ao equipamento urbano. A condutora do Prisma, uma mulher de 38 anos, declarou estar trafegando pela rua Pernambuco em conformidade com o sinal verde do semáforo no momento da colisão.

A vítima do Prisma queixou-se de dores no peito e foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo posteriormente liberada após avaliação médica.

A Polícia Militar, ao chegar ao local, acionou a perícia técnica para realizar os procedimentos necessários. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o local do acidente e os veículos foram liberados.

O registro da ocorrência foi formalizado pela Polícia Militar, visando as devidas providências legais e administrativas relacionadas ao incidente de trânsito.

ALCO 29° BPM