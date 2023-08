Acidente de trânsito com pedestre é registrado na zona sul de Poços

No final da tarde de segunda-feira, 28, por volta das 18h49min, a Polícia Militar foi acionada e compareceu à Avenida Dirce Pereira Rosa, Bairro Jardim Esperança, para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima, envolvendo uma motocicleta e um pedestre.

No local, a equipe policial realizou contato com o condutor devidamente habilitado, sexo masculino, 39 anos, que pilotava a motocicleta Honda CBX 250, cor preta, emplacamento de Três Pontas.

Ele havia prestado primeiros socorros à pedestre/vítima e relatou que ela, sexo feminino, 26 anos entrou na frente da motocicleta e não foi possível evitar o acidente. Pelo relato do condutor e de populares que estavam no local, à vítima havia se assustado com outro veículo que passava por ela.

A vítima apresentava ferimentos no rosto e traumas nas mãos e pés, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Poços de Caldas. O condutor não apresentava ferimentos aparentes e abriu mão de atendimento médico.

A motocicleta está com licenciamento regular e teve danos no farol, painel, retrovisores, passador e carenagem e foi liberada para o condutor.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

