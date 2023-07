Acidente de trânsito envolvendo motocicleta e automóvel deixa duas pessoas feridas

Na noite de ontem, 11, por volta das 23h32, um acidente de trânsito ocorreu na rotatória da Av. Vereador Edmundo Cardillo, no bairro Bianucci. A equipe da Polícia Militar foi acionada através do número de emergência 190 para atender a ocorrência.

Segundo relatos do condutor do automóvel Honda Fit, um homem de 53 anos identificado como J.B. F. F., ele estava cruzando a rotatória quando foi atingido na lateral por uma motocicleta Honda Cg 150, de cor preta. Porém, o condutor da motocicleta, um jovem de 19 anos e profissão açougueiro, identificado como L. O. S. M., alegou não se lembrar dos detalhes do acidente.

O impacto resultou em ferimentos leves tanto para o condutor da motocicleta como para sua passageira, uma jovem de 18 anos identificada como Y. B. G. Ambos foram prontamente atendidos e receberam os primeiros socorros no local do acidente.

Além disso, a motocicleta foi removida por estar em situação de infração de trânsito e o condutor também foi constatado como não possuindo Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

ALCO – 29° BPM

