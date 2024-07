Acusados pela morte de árbitro em Poços de Caldas são condenados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após mais de 12 horas de julgamento, os acusados pela morte do árbitro Antônio José da Silva, conhecido como Zuza, de 62 anos, foram condenados pela Justiça. O julgamento, ocorreu em Poços de Caldas, terminou na noite desta sexta-feira, 05 de julho.

Guilherme Augusto foi condenado a 18 anos e dez meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado que dificultou a defesa da vítima e furto. William Barbosa de Melo recebeu uma condenação de 18 anos em regime fechado por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime, ocorrido em julho de 2022, teria sido motivado por uma suposta retaliação após Zuza ter sido acusado de tentar abusar sexualmente de uma criança. No entanto, de acordo com a assistência de acusação que representou a família do árbitro, a sociedade reconheceu que a vítima não cometeu o abuso, sendo esta a suposta motivação do crime.

O júri foi presidido pelo juiz José Henrique Mallman. Um terceiro envolvido no caso segue foragido desde a data do crime.