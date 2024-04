ADEFIP recebe representantes do Sesc e Senac de Vitória para inspiração em um projeto de um novo centro de reabilitação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Recentemente, a Associação de Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP) teve a honra de receber a visita de representantes do Sesc e Senac de Vitória, Espírito Santo. Durante a visita, os representantes puderam conhecer de perto a estrutura e a metodologia de trabalho da nossa instituição, bem como o nosso comprometimento em promover o bem-estar e a inclusão das pessoas com deficiência.

O principal objetivo da visita foi absorver conhecimento e se inspirar no modelo de gestão e na metodologia de trabalho da ADEFIP para a construção de um centro de reabilitação em Vitória. Essa iniciativa foi impulsionada pela indicação da AACD, de São Paulo, que reconheceu na ADEFIP o modelo ideal de gestão e metodologia buscados pela equipe do Sesc para esse novo projeto.

Para João Ricardo Alves, Analista de Projetos Sociais do Sesc, a transferência de conhecimento proporcionada por esse encontro foi de extrema importância. Ele destacou o profissionalismo e dedicação dos colaboradores da ADEFIP, ressaltando a inspiração que encontraram em nossa instituição.

Para a Presidente voluntária da ADEFIP, Ana Paula Tranche, essa visita representa um marco na trajetória de 36 anos da instituição. Oportunidades como essa de ver o trabalho desenvolvido dentro da ADEFIP inspirando novos centros pelo país são cruciais para a causa da pessoa com deficiência. É mais um passo na luta pela garantia de direitos dessas pessoas e na construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

A ADEFIP se sente honrada por poder contribuir de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, não apenas localmente, mas também servindo de inspiração para iniciativas em outras partes do país. Estamos comprometidos em continuar promovendo a inclusão e o bem-estar de todos, e esperamos que essa parceria com o Sesc e Senac de Vitória seja apenas o início de uma colaboração duradoura em prol desta nobre causa.

Participantes da visita:

– Luiz Henrique Toniatto: Diretor Regional do Sesc ES

– Esther Miranda do Nascimento: Esposa do Diretor

– João Ricardo Alves da Silva: Analista de Projetos Sociais II

– Stephanie Coura Barbosa Silva: Assessora de Projetos

– Carlos Calmon Nogueira da Gama: Arquiteto

– Everton Jose Dalla Vecchia: Diretor de Operações Compartilhadas

– Raiane Ferreira Teixeira: Analista de Educação Profissional SENAC