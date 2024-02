OAB de Poços de Caldas participa de Mobilização Nacional em Defesa da Competência da Justiça do Trabalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A OAB/MG, a OAB Poços de Caldas através da Comissão de Direito do Trabalho e a AMAT convocam a advocacia poços-caldense a participar, na próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, da Mobilização Nacional em Defesa da Competência da Justiça do Trabalho, que será promovida, às 09h30 em frente ao Fórum Trabalhista (Rua José Bernardo, 99 – Country Club).

O presidente da OAB Minas, Sérgio Leonardo, convoca não só a advocacia mineira, mas a advocacia brasileira a participar dessa mobilização que será realizada em todo país. “Advocacia brasileira, no dia 28 de fevereiro, nós temos um compromisso, é um compromisso de defesa da Constituição da República, um compromisso que deve ser assumido cotidianamente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, eu apoio a Mobilização Nacional em Defesa da Competência da Justiça do Trabalho que está prevista no artigo 114 da Constituição. Conto com todos vocês, advogados e advogadas, nós precisamos conscientizar a sociedade da necessidade e do respeito permanente à Constituição da República”.