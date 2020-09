Adolescente de Poços de Caldas está desaparecida

A jovem saiu de casa após discutir com a mãe

Alice Dionisio | 11h

Nathalia Moreira Tavares Renosto, de 13 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a jovem teve um desentendimento com a mãe por conta de um namorado, que mora no bairro Jardim Kennedy II, em Poços de Caldas.

A jovem teria saído de casa, no bairro Jardim Daniele, por volta das 22h, após a mãe proibir o relacionamento. Nathalia estava usando calça jeans, jaqueta marrom, camiseta cinza, chinelos e carregava uma mochila.

Qualquer informação pode e deve ser repassada à PM, via 190.

